"Пятерочка" увеличила план по открытию магазинов в России до 1,5 тыс. в год

Сеть также планирует открыть около 60 магазинов в Петербурге и Ленобласти до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Торговая сеть "Пятерочка" (входит в Х5 Group) увеличила годовой план по открытию магазинов до 1,5 тыс. Об этом в пятницу сообщил журналистам генеральный директор сети Владислав Курбатов.

"До конца года планируем открыть 1,5 тыс. магазинов. В следующем году мы точно не собираемся сбавлять темп, будем ориентироваться на такие же цифры по открытию новых магазинов. Мы пересмотрели планы, ориентируясь на спрос со стороны покупателей", - сказал он.

"Пятерочка" также планирует открыть около 60 магазинов в Петербурге и Ленобласти до конца года. Также сеть планирует открыть 150 магазинов на Дальнем Востоке.

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, доля X5 Group в Петербурге пока не достигла 25%. "Мы надеемся, в ближайшее время будут открыты еще несколько магазинов "Пятерочки". Пока предельная доля X5 Group менее 25%. Еще есть куда расти", - отметил он.

На объектах X5 Group в Петербурге работают более 32 тыс. человек, добавил Поляков. На сегодняшний день в городе 528 магазинов сети, а в Ленинградской области - 394.

Торговая сеть "Пятерочка" планирует сохранить темпы открытия новых магазинов в 2023 году, как в 2022 году - около 1,3-1,4 тыс. объектов.