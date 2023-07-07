Росатом выведет два атомных ледокола для обеспечения безопасности судоходства по СМП

Специальный представитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов отметил, что ледоколы в случае необходимости будут подходить к судам и обеспечивать проводку или просто находиться рядом

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Росатом выведет два атомных ледокола по Северному морскому пути для обеспечения безопасности судоходства. Об этом сообщил журналистам специальный представитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов в кулуарах пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытию регулярного сервиса контейнерных перевозок через СМП между Россией и Китаем.

"Мы сейчас видим большой интерес к рейсам по СМП в восточном направлении в летне-осенний период, с июля по октябрь. Для обеспечения безопасности, мы выведем два атомных ледокола, которые будут нести дежурство, потому что на 100% погоду предсказать нельзя", - сказал он.

Панов отметил, что ледоколы в случае необходимости будут подходить к судам и обеспечивать проводку или просто находиться рядом.

Он также добавил, что стоимость дежурства ледокола для грузоотправителей и судовладельцев "близка к нулю" и не повлияет на экономику рейсов.

"Это наша прямая обязанность - обеспечивать безопасность судоходства. Поэтому, когда компании заключают договор на навигационное сопровождение рейсов, туда сразу включается именно дежурство ледоколов. По стоимости, поверьте, очень базовые цифры, которые не влияют на экономику рейсов", - отметил он.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком. В 2023 году план перевозок по Севморпути составляет 36 млн тонн.