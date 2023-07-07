Средний срок ипотеки на новостройки вырос с 2016 года на 10 лет

По данным ЦБ РФ, он составил 26 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Средний срок ипотечного кредита на новостройки с 2016 года вырос на 10 лет, достигнув в 2023 году 26 лет. Об этом на площадке Финансового конгресса Банка России директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"Обращает на себя внимание рост среднего срока ипотечного кредита, в этом году уже 26 лет. Как на графике показано, в 2016 году было 16 лет. На 10 лет у нас увеличился срок. Мы понимаем, что за счет этого повысилась доступность, платеж уменьшился", - сказала она.

Согласно презентации Даниловой, средний срок ипотечного кредита на строящееся жилье в 2023 году достиг 25,6 лет. В 2016 году он составлял 15,7 лет.

При этом, как следует из презентации, средний размер ипотечного кредита на строящееся жилье в мае 2023 года составил 4,8 млн рублей, а средняя ставка - 6,1%. В свою очередь, доля выдач ипотечных кредитов на строящееся жилье заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% в первом квартале 2023 года достигла 37%.