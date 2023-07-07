Автопроизводители прокомментировали повышение утильсбора

Собеседники агентства сообщили, что это не вызовет роста цен на автомобили российского производства

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Повышение утилизационного сбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства. Об этом сообщили опрошенные ТАСС автопроизводители.

"Повышение утилизационного сбора не повлияет на ценовую политику "Автоваза" в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada. Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там добавили, что принятое решение позволит также сохранить более 1 млн рабочих мест в автомобильной промышленности и компонентной отрасли России.

Аналогично высказался и "Камаз" - компания подчеркнула, что индексация утильсбора не повлияет на стоимость камазовских грузовиков. "Цены останутся прежними. Мы поддерживаем решение", - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Компания "Соллерс" в свою очередь рассчитывает, что это решение существенно повысит инвестиционную привлекательность производственных и локализационных проектов в отечественном автопроме. Это также поможет обеспечить внутренний спрос за счет выпуска автомобилей на мощностях автозаводов в России.

"Группа "Соллерс" в ближайшие три года планирует инвестировать более 7,5 млрд рублей в проекты перезапуска производства автомобилей и силовых агрегатов, а также в проекты локализации критических технологий и автокомпонентов, - восстановление уровня утилизационных сборов безусловно позволит нам быстрее и эффективнее реализовать эти проекты", - поделились с ТАСС в компании.