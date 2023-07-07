Трутнев заявил, что новый автомобильный мост через Зею введут в эксплуатацию в сентябре

По его словам, работы ведутся с опережением на год

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июля. /ТАСС/. Автомобильный мост через реку Зея, который строят взамен предыдущего, введут в эксплуатацию в сентябре с опережением на год. Объект осмотрел вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Амурскую область, сообщается на сайте регионального правительства.

"Новый мост через Зею - долгожданный, его строительство обсуждали многие годы. По поручению президента было выделено финансирование, опережающими темпами начато строительство. Надежный подрядчик - "Бамтоннельстрой-Мост" - с опережением на год построил объект. Рассчитываем, что в сентябре он будет введен в эксплуатацию и полностью снимет все проблемы с пробками и автомобильным трафиком в данном направлении", - приводятся слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

Сейчас готовность мостового перехода и подъездных путей к нему составляет более 93%. Работы начались в мае 2020 года. В настоящее время на стройке задействовано 1,3 тыс. человек, порядка 150 машин и механизмов. Основой нового автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта составит 10 км, из которых 2 км - мостовая часть, еще 8 - подходы к нему, включающие две автомобильные развязки. В пике строительных работ на стройплощадке были задействованы более 2 тыс. человек и 250 единиц техники.

"В последние годы значение возведения трансграничных объектов значительно возросло. И мы, по сути, сработали на опережение, создали инфраструктуру для увеличения объема торговли с Китайской народной республикой. В последние годы новые мосты появились и в Амурской области, и Еврейской автономной области. Мне кажется, это очень важно", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

Сейчас Благовещенск соединен с остальной частью Приамурья единственным мостом через Зею, который был построен в начале 1980-х годов. Этот мост протяженностью около 1,8 км нуждается в ремонте и не всегда справляется с транспортным потоком. После введения в эксплуатацию нового моста старый будет закрыт на реконструкцию. Далее оба объекта будут действовать параллельно. Новый мост будет предназначен для легкового транспорта.