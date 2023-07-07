В ДФО почти 20 проектов получат поддержку в рамках ТОР "Патриотическая"

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев также предложил запустить механизм соревнований среди резидентов "Патриотической" для выделения поддержки лучшим производителям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Дальневосточные предприятия подали заявки на предоставление поддержки с помощью преференциального режима территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая" для того, чтобы производства смогли провести модернизацию и нарастить объемы выпускаемой продукции при наличии гарантированного заказа. Как сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полпреда президента в ДФО, 19 инвестпроектов получат поддержку в рамках ТОР.

"По итогам президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока 19 инвестиционных проектов получат поддержку в рамках ТОР "Патриотическая", - говорится в сообщении.

На Дальнем Востоке свою деятельность осуществляют 183 предприятия оборонно-промышленного комплекса. Некоторым предприятиям предоставлена субсидия на ускоренную подготовку производства для выпуска наиболее востребованной техники. Помимо предприятий ОПК для обеспечения нужд специальной военной операции в дальневосточных субъектах запускаются новые производственные инициативы. Для поддержки таких предприятий и создается "Патриотическая".

Трутнев ранее предложил запустить механизм соревнований среди резидентов "Патриотической" для выделения поддержки лучшим производителям. Высокая активность по производству техники для СВО, по его словам, будет поддерживаться, обеспечиваться заказами, также будет оказана помощь в удешевлении стоимости кредитных ресурсов, но что касается непосредственно финансовой поддержки, то для отбора тех производителей, которые смогут ее получить, следует проводить отбор. Так, для производителей БПЛА он предложил провести турнир, чтобы выбрать лучших.

Вице-премьер также ознакомился с работой оборонно-промышленного предприятия в Амурской области - 560-го Бронетанкового ремонтного завода. В связи с СВО госзаказ значительно вырос, но не хватает кадров, на помощь заводу также пришли студенты областных колледжей и техникумов, для привлечения кадров руководство региона организовало работу по обеспечению работников жильем. По итогам осмотра Трутнев дал ряд поручений Минвостокразвития России, Минтруду России и правительству Амурской области в том числе представить предложения по привлечению специалистов и увеличению выпуска продукции завода.

Создать территорию опережающего развития под проекты оборонной промышленности вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил в конце января 2023 года. Резиденты ТОР, выпускающие продукцию двойного и военного назначения, смогут получать льготные кредиты по ставке 1% и другие государственные меры поддержки. В пятницу, 7 июля вице-премьер провел в Благовещенске совещание по вопросам обеспечения кадрами предприятий ОПК и о поддержке инвестпроектов, направленных на производство продукции для СВО.