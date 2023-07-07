7 июля, 12:47

ЦБ допустил увеличение прогноза роста ипотеки в 2023 году до около 20%

Последний опубликованный прогноз предполагал рост ипотеки до 17%

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Банк России может поднять прогноз роста ипотеки в 2023 году до около 20% в своем июльском прогнозе. Об этом заявила в пятницу директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в эфире телеканала "Россия-24".

"Наш последний опубликованный прогноз предполагал рост ипотеки в этом году до 17%, но с учетом последних очень сильных цифр мы, конечно, этот прогноз будем пересматривать. В июле мы будем публиковать новый прогноз, и я думаю, что это будет в районе 20%", - сказала она.

В июне ЦБ заявил об ускорении темпов роста ипотеки, диапазон прогноза на 2023 год был смещен на 1 п. п. вверх (до 13-17%). 

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