Духовенство Татарстана будет информировать прихожан об услугах исламского банкинга

Заместитель премьер-министра республики - министр экономики региона Мидхат Шагиахметов отметил, что также принятие закона вызовет необходимость повышения финансовой грамотности населения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Духовенство Республики Татарстан примет участие в реализации закона об исламском банкинге - они будут рассказывать прихожанам о доступных им продуктах и услугах. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России сообщил в пятницу заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики региона Мидхат Шагиахметов.

"Мы считаем, что в успешной реализации эксперимента будет очень важна роль нашего духовенства. Мы встретились с муфтием нашей республики, детально обсудили с ним практически каждую статью законопроекта. Мы видим понимание с их стороны, и, конечно, среди прихожан они будут уже непосредственно рассказывать о тех продуктах, о тех услугах, которые будут предлагаться в рамках эксперимента", - сказал он.

Шагиахметов добавил, что также принятие закона вызовет необходимость повышения финансовой грамотности населения. "Здесь, конечно, требуется совместно [с Минфином России и ЦБ РФ] проработать и подготовить соответствующие курсы", - пояснил он.

Подзаконные акты и надзор

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан - министр экономики региона отметил, что успех эксперимента будет зависеть от того, какие подзаконные акты будут приняты и как будет выстроена система контроля и надзора за его реализацией. "Здесь требуется пропорциональный подход, потому что мы постоянно встречаемся с компаниями, которые работают на этом рынке, каждое предложение, которые мы вносили в проект закона, мы прорабатывали его с нашей индустрией. Сегодня компании говорят о том, что есть определенные опасения, что может быть высокая надзорная нагрузка - здесь должен быть пропорциональный подход", - пояснил он.

Шагиахметов также обратил внимание на то, что для того чтобы сделать исламские финансы доступными, необходимо решить ряд вопросов в сфере налогообложения. "Мы считаем, что на период проведения эксперимента вопросы отрегулированы. Конечно же, по итогам эксперимента нам нужно будет определиться, проанализировать наш результат, и, наверное, в Налоговом кодексе мы должны будем прописать уже такие более понятные параметры налогообложения", - добавил он.

О законопроекте

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Он предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках. Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил ТАСС, что закон может начать работать уже в августе, поскольку принципиальных разногласий по его содержанию среди законодателей нет.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуляции. Исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование).