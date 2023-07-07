В Перми планируют проводить всероссийский форум "Строим цифровой регион" ежегодно

По словам руководителя Минцифры РФ Максута Шадаева, работа дискуссионных площадок привела к конкретным предложениям и рекомендациям от отрасли

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Всероссийский форум "Строим цифровой регион" планируется проводить в Перми ежегодно. Такое предложение высказал в пятницу руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе пленарного заседания форума, который прошел в столице Прикамья.

"Я буду рад, если Дмитрий Николаевич [Махонин] согласится, чтобы мы раз в год такую дискуссию проводили в Перми", - сказал Шадаев.

По словам министра, работа дискуссионных площадок форума привела к "конкретным предложениям и рекомендациям от отрасли". "Работа в группах была точно не бесполезной, мы точно возьмем эти задачи в работу и через год отчитаемся, что удалось, что не удалось", - пояснил Шадаев. Он также отметил, что на форуме не было уделено внимания нескольким вопросам. "Я считаю, что мы можем очень много вопросов цифровизации решать на уровне строительства, всю умную инфраструктуру закладывать на этапе стройки, здесь у нас это не прозвучало. Второе - "Умный город" чуть шире, сюда входит также содержание объектов благоустройства, это тоже хотелось бы пообсуждать", - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик, все предложения по итогам форума "в качестве поручений будут спущены на Минстрой". "Предложения, которые касаются кроссфункциональности, которую необходимо сейчас свести воедино через цифровые инструменты, различные рабочие принципы каждого направления: и определение единого индентификатора объектов, и фиксация идентификационной модели на каждом этапе с атрибутами, и требования по расчетам, которые с этим связаны, - мы все зафиксировали, как поручения они будут спущены на Минстрой. Внутри Минстроя мы проведем работу поднятия лучших региональных практик, работу с нашим рынком, и в итоге сможем вывести это к конкретным решениям", - добавил Михайлик.

Всероссийский форум "Строим цифровой регион" проходил в Перми 6-7 июля на площадке одного из крупнейших частных технопарков России Morion Digita. Мероприятие вошло в деловую программу празднования 300-летия Перми. Участники форума в течение двух дней обсуждали основные тренды цифровизации строительного сектора в России, эффективные ИТ-практики в строительстве на разных циклах реализации проектов - от проектирования до эксплуатации объектов. По данным правительства Пермского края, в мероприятии приняли участие порядка 300 представителей государственных органов власти, бизнес-сообщества, руководителей компаний и отраслевых экспертов.

Организаторами форума выступили министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерство строительства и ЖКХ РФ, ООО "Цифровые форумы" и правительство Пермского края. Стратегическим партнером форума стал "ЭР-Телеком Холдинг".