Международные резервы РФ в июне снизились до $582,4 млрд

По данным ЦБ, на 1 июля 2022 года этот показатель составлял $584,1 млрд

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 июля 2023 года составили $582,418 млрд, что на 0,3% (или на $1,757 млрд) ниже показателя на начало июня, говорится в сообщении ЦБ.

Валютные резервы за июнь увеличились на 0,26% - до $439,503 млрд. Стоимость монетарного золота в резервах уменьшилась за месяц на 2% и составила $142,915 млрд.

На 1 июля 2022 года международные резервы РФ составляли $584,121 млрд.

В конце марта Банк России возобновил публикацию расширенного состава показателей по международным резервам РФ, которые до этого не раскрывались около года.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.