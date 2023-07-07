Первые два трамвая "Львенок" уже поступили в город

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ выделил 1,7 млрд рублей на изготовление и поставку в Пермь 30 новых трамваев в рамках концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети города. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ, опубликованном в пятницу.

"ВЭБ.РФ выделил 1,7 млрд рублей, которые будут направлены на изготовление и поставку 30 трамваев в рамках заключенного концессионного соглашения по модернизации трамвайной сети в Перми. Оно заключено на 20 лет, общий объем капитальных вложений в инфраструктуру составит 16,3 млрд рублей, объем участия ВЭБ.РФ - 10,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Первые два трамвая "Львенок" в рамках программы модернизации трамвайной сети поступили в Пермь в начале июня. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, до конца текущего года планируется поставить еще 28 вагонов этой модели. "Программа ГЭТ предполагает масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру Перми. В результате этих инвестиций жители и туристы получат современную трамвайную систему, которая позволит комфортно и безопасно передвигаться по городу", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун.

В 2022 году Пермский край стал одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. Его инициатором выступило правительство России совместно с ВЭБ.РФ. Проект позволяет регионам обновить инфраструктуру и закупить новые трамваи и электробусы. Дирекция дорожных концессий, администрация города Перми и компания "Мовиста регионы" подписали в ноябре 2022 года концессионное соглашение по обновлению системы городского электротранспорта Перми. Предполагается обновить 35 км трамвайных путей и контактной сети, модернизировать семь тяговых подстанций, реконструировать депо "Балатово", а также закупить 44 новых односекционных низкопольных трамвайных вагона. Капитальный ремонт трамвайных путей начался в столице Прикамья в апреле этого года, а весь проект будет реализован до 2025 года. По данным "Индекса ВЭБ.РФ", средний возраст трамваев на маршрутах в Перми на сегодняшний день составляет 16 лет.