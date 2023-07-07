Комитет Госдумы одобрил ко II чтению нулевой НДПИ на газ для проектов аммиака и водорода

Планируется, что палата рассмотрит законопроект на заседании 12 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых проектов добычи газа, необходимых для производства аммиака и водорода. Документ инициирован правительством РФ. Планируется, что Госдума рассмотрит его на заседании 12 июля.

Проект федерального закона предусматривает возможность субъектов РФ устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль компаний от деятельности по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата. Под новыми проектами подразумеваются проекты, введенные с 2025 года. Законопроект предполагает соответствующие изменения в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса.

И если изначальный вариант законопроекта устанавливал нулевую ставку НДПИ для природного газа и газового конденсата для производства аммиака и водорода, добываемых только на участках недр на Ямале и Гыдане в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), то в ходе заседания комитет одобрил поправку, которая позволит установить пониженную ставку на газ для таких проектов независимо от места его добычи.

"Было согласовано с Министерством финансов, с правительством, что пониженные ставки могут устанавливаться субъектами, когда компании будут строить заводы и производить аммиак и водород из природного газа независимо от места его добычи", - сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева в ходе заседания комитета.

Кроме того, в ходе заседания было отмечено, что при доработке законопроекта был расширен перечень предприятий, имеющих право на такую меру поддержки при производстве СПГ, аммиака и водорода.

"На заседаниях рабочей группы было принято решение, для того чтобы увеличить возможность выполнения поручения президента по выполнению показателей по сжиженному природному газу за ближайшие годы, расширить круг участников, которые могут производить сжиженный природный газ (причем как на Ямале, так и из [газа] Единой системы газоснабжения). Для этого дается возможность тем компаниям, которые входят в группу с недропользователем, непосредственно добывающим этот природный газ, на своих мощностях производить сжиженный природный газ, не будучи самим недропользователем", - сказала Ануфриева. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 января 2024 года.

О законопроекте

Как пояснял ранее статс-секретарь - заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, в настоящее время аналогичные льготы применяются в случае производства сжиженного природного газа (СПГ), сейчас "линейка производств на Ямале расширяется, туда в будущем добавится производство водорода и аммиака". Замминистра отмечал, что на Ямале и Гыдане также есть и участки недр "Газпрома", и "если они захотят производить аммиак или водород, то также будет и на них распространяться".

"Новатэк" ранее планировал реализацию проекта "Обский ГКХ" в Ямало-Ненецком автономном округе в 2027 году, его мощность должна была составить 2,2 млн тонн аммиака и 0,13 млн тонн водорода. Германская компании RWE и Uniper даже подписывали меморандумы о взаимопонимании в сфере поставок низкоуглеродного аммиака и водорода на рынки Германии. Однако впоследствии конфигурация завода была пересмотрена. Сейчас он ориентирован на производство сжиженного природного газа и назван "Обский СПГ".