7 июля, 13:42

Sollers возобновит работу автозавода во Владивостоке 17 июля

Производитель начнет выпуск пикапов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Автопроизводитель Sollers запустит производство на заводе во Владивостоке 17 июля. Об этом сообщила пресс-служба "Соллерса". На этой площадке начнется выпуск пилотных партий пикапов под брендом Sollers.

"Автомобильный завод Sollers во Владивостоке возобновит работу с 17 июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что серийное производство и официальная презентация новых моделей состоится в начале сентября этого года.

Более того, компания планирует в ближайшее время расширить линейку выпускаемых на площадке во Владивостоке автомобилей. "Переговоры на этот счет активно ведутся с потенциальными китайскими партнерами", - отметила пресс-служба автопроизводителя.

Ранее замглавы компании Зоя Каика сообщала, что Sollers планирует запустить производство двух новых моделей автомобилей во Владивостоке в этом году. 

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