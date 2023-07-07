"Итэлма" ведет переговоры о поставках ABS другим автопроизводителям России

Как отметил заместитель технического директора НПП "Итэлма" Артур Латыпов, текущую технологию системы ABS можно применять к легковым автомобилям и LCV

КОСТРОМА, 7 июля. /ТАСС/. НПП "Итэлма" на текущий момент уже ведет переговоры о поставках российской антиблокировочной системы другим отечественным автопроизводителям, сообщил ТАСС гендиректор компании Алексей Воробьев.

"Сейчас на данный момент [поставки] только "Автовазу", но я точно знаю, что наш отдел по продажам ведет некие работы по тому, чтобы с другими потребителями заключить договор. <…> Это российские, то есть все те автомобильные компании, которые производят автомобили в России. Я думаю, что в последующем - путем тендерной основы, потому что мы не просто навязываем какие-то свои условия, а проходим плановый тендер, который включает в себя всю специфику у каждого автопроизводителя в отдельности", - рассказал он.

Заместитель технического директора НПП "Итэлма" Артур Латыпов также отметил, что текущая технология системы ABS может быть применена к легковым автомобилям и LCV. В перспективе возможны переговоры с "Соллерс" и группой "Газ".

"В перспективе, я думаю, что да", - ответил Латыпов на соответствующий вопрос журналистов.

О производстве ABS в России

7 июля в Костроме дан старт первому российскому производству антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей. Расчетный объем производства ABS и ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год. Согласно презентации компании, локализация производства систем к 2026 году превысит 75%.

Научно-производственное предприятие "Итэлма" создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники. НПП "Итэлма" поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.