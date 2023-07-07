ДОМ.РФ заявил об отсутствии в России признаков ипотечного пузыря

Федорко пояснил, что признаками роста пузыря было бы увеличение доли инвестиционной покупки жилья и снижение доступности жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Признаков собирающегося на ипотечном рынке РФ пузыря нет, конъюнктура развивается в условиях высокого естественного спроса на жилье. Об этом в пятницу заявил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко, выступая на Финансовом конгрессе Банка РФ.

"В целом рынок сбалансированный, гибкий, конкурентный, хорошо реагирует на ценовую динамику, пузыря пока не просматривается", - сказал он.

Федорко пояснил, что одним из двух серьезных признаков роста пузыря было бы увеличение доли инвестиционной покупки жилья. "Мы не видим бума инвестиционной покупки жилья. Большая часть жилья покупается для проживания. На горизонте ближайших 10 лет - это здоровая ситуация, поскольку в начале 2000-х годов был бум рождаемости. Эти люди приходят к возрасту, когда они готовы брать ипотеку", - добавил эксперт.

Вторым признаком, по его словам, было бы снижение доступности жилья. И если без привлечения кредитных средств такая недвижимость стала дороже для россиян, то по сделкам с ипотекой доступность не снизилась, а платеж остается посильным.

На благоприятную конъюнктуру оперативно отреагировали застройщики, считает топ-менеджер Банка ДОМ.РФ. "Мы видим рост темпов строительства жилья. В этом году за первые пять месяцев мы видим 20-процентный рост запуска новых проектов. Цены дали результат - застройщики стали строить больше. Люди стали покупать больше жилья", - резюмировал он.