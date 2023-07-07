Для бизнесменов Херсонщины создадут программы лояльности в сфере торгового эквайринга

На протяжении нескольких месяцев участники соответствующей рабочей группы проводили консультации, благодаря которым удалось достичь согласия по ключевым моментам с целью улучшения и оптимизации условий торгового эквайринга для регионального бизнеса

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Программы лояльности создадут для предпринимателей Херсонской области, работающих в сфере торгового эквайринга, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Херсонское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" принимает активное участие в деятельности рабочей группы по созданию программы в сфере торгового эквайринга. В рабочую группу вошли руководители региональных кредитных организаций, органов исполнительной власти, а также унитарных предприятий. Она была создана на базе отделения организации по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации. В рамках ее работы выдвинуто предложение создать программу лояльности для предпринимателей, ведущих деятельность в сфере торгового эквайринга на территории региона. Цель программы заключается в повышении доступности финансовых услуг и увеличении доли безналичных платежей на территории региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на протяжении нескольких месяцев участники рабочей группы проводили консультации, благодаря которым удалось достичь согласия по ряду ключевых моментов с целью улучшения и оптимизации условий торгового эквайринга для регионального бизнеса.