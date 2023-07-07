Свердловские аграрии впервые получат гранты на развитие агротуризма

На эти цели выделят 13 млн рублей в 2024 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Свердловские аграрии впервые получат гранты на реализацию проектов в сфере агротуризма. На эти цели будет выделено 13 млн рублей в 2024 году, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Губернатор Евгений Куйвашев поддержал реализацию проектов по развитию агротуризма в Свердловской области, заявленных на 2024 год. Таким образом, к основным направлениям государственной поддержки сельхозпроизводителей в регионе добавилось новое - поддержка и развитие сельского туризма. Главой региона принято решение запланировать на эти цели более 13 млн рублей", - говорится в сообщении.

Грант будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального бюджета в рамках госпрограммы развития агротуризма, а также при участии личных средств организаторов проекта. Планируется, что в 2024 году в Свердловской области средства получат пять сельхозпроизводителей, которые будут определены путем конкурса.