В Москве продали почти весь выпуск зеленых облигаций для населения

Ценные бумаги дали старт развитию инфраструктуры ESG-финансирования в России, отметила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Почти весь выпуск зеленых облигаций для населения продан в Москве, в целом такие облигации дали старт развитию инфраструктуры ESG-финансирования в России. Об этом сообщила в пятницу министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России в Санкт-Петербурге.

"Размещение выпуска зеленых облигаций Москвы для населения продемонстрировало высокий спрос на инструменты зеленого финансирования и готовность граждан инвестировать в реализацию ESG-проектов. Как отметила Мария Багреева, размещение выпуска в объеме 2 млрд рублей было начато 30 мая и к настоящему времени почти весь выпуск продан. При этом высокий интерес к облигациям проявили не только жители Москвы, но и других регионов России", - сказала Багреева.

По ее словам, когда Москва запускала сайт зеленых облигаций для населения, власти постарались дать гражданам максимум информации в наглядной форме. На этом ресурсе подробно раскрыты финансовые условия выпуска и информация о расходовании средств на зеленый проект, приведены сравнение различных инвестиционных инструментов и основные преимущества облигаций, размещены все относящиеся к выпуску документы. Максимальное раскрытие информации помогло гражданам сделать осознанный выбор в пользу инвестиций в зеленые облигации Москвы для населения.

Как подчеркнула министр, размещение выпуска биржевых зеленых облигаций Москвы в 2021 году дало старт развитию инфраструктуры ESG-финансирования в России. Благодаря активной работе правительства Москвы с регуляторами и участниками рынка был обеспечен допуск государственных и муниципальных облигаций в сектор устойчивого развития Московской биржи и приняты регуляторные решения, необходимые для выпуска ESG-облигаций публичными эмитентами.

"На основе международного опыта город предложил дать возможность публичным эмитентам направлять на ESG-проекты эквивалентный объем привлеченных средств, соблюдая таким образом бюджетное законодательство России. Данное предложение было поддержано на федеральном уровне и заложено в постановление правительства РФ по финансированию проектов устойчивого развития, которое было принято в сентябре 2021 года, уже после размещения зеленого выпуска Москвы", - добавила Багреева.

Она подчеркнула, что теоретический потенциал розничного инвестирования в ESG-проекты в России - это значительная часть из 6 трлн рублей активов граждан на брокерском обслуживании и свыше 38 трлн рублей на депозитах, вкладах и счетах населения, треть которых сосредоточена в Москве. Для реализации этого потенциала необходимо продемонстрировать частным инвесторам доходность и надежность таких финансовых инструментов и важность реализации ESG-проектов.