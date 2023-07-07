Минсельхоз заявил, что экспорт зерна из РФ в новом сельхозгоду может превысить 55 млн тонн

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, дружественные страны в структуре экспорта занимают примерно 87%

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Россия в 2023-2024 сельскохозяйственном году (1 июля 2023 года - 30 июня 2024 года) может экспортировать до 55 млн тонн зерна, экспортный потенциал может быть увеличен, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"В новом сезоне уже мы планируем поставить на внешние рынки до 55 млн тонн зерновых. Тоже, в принципе, достойная очень цифра. Если будет расти урожай, внутреннее потребление у нас в принципе константа, оно стабильно примерно. Поэтому экспортный потенциал тоже может быть увеличен", - сказал министр на пленарном заседании в ходе выставки "Всероссийский День поля - 2023".

Он также отметил, что дружественные страны в структуре экспорта занимают примерно 87%.

"Таким ответственным партнерам направляется 96% наших зерновых. И нет сомнений, что это наш очень существенный вклад в мировую продовольственную безопасность. Мы не говорим, а делаем. Мы поставляем наше зерно тем, кто действительно в нем нуждается", - добавил Патрушев.

Ранее сегодня министр сообщил, что Россия в 2022-2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) экспортировала рекордный объем зерна - 60 млн тонн.