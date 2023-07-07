Калининград впервые представит проекты на "Иннопроме"

Выставка откроется 10 июля

КАЛИНИНГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Более 10 предприятий Калининградской области примут участие в выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге, которая откроется 10 июля. Регион будет представлен на ней впервые, единым стендом, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"На стенде Калининградской области в Иннопром-2023 участвуют десять компаний. GS Group представит прототипы смартфонов и вычислительной техники, о запуске производства которых компания сообщила в конце июня этого года, а также SSD-накопители и микроэлектронные компоненты для интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Несколько инвалидных колясок с электроприводом привезет на Иннопром фабрика "Обсервер", - говорится в сообщении.

Полноценные образцы или модели своей продукции на региональном стенде также покажут компании "Грюнвальд", ОКБ "Факел", "ЭСВА", "Системы Нефть и Газ Балтия", "Ушаковские верфи" и Калининградгазавтоматика. Еще несколько крупных калининградских производителей - компании "Автотор", "Кливер" и Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" участвуют в выставке дистанционно.

"По мере того, как санкции корректируют географию рынков и партнеров калининградских предприятий, меняется и локация их выставочной деятельности. Центр внимания смещается на площадки, где традиционно широко представлены российские производители, Китай, страны СНГ. Поэтому на "Иннопром" - одну из крупнейших выставочных площадок страны - в этом году Калининградская область участвует общим региональным стендом, где свои товары и услуги представят свыше десяти компаний. Такой формат используем на этой площадке впервые", - сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.

В новость внесена правка (17:45) - повтор с уточнением списка участников во втором и третьем абзацах в связи с изменением данных пресс-службой.