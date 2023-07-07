Сбер приостановил прием заявок на сельскую ипотеку

Банк возобновит прием заявлений после выделения дополнительного лимита, так как спрос оказался очень высоким

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сбер за неделю принял заявок по сельской ипотеке на 55 млрд рублей, прием новых заявок на "Домклик" приостановлен. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе банка.

Сбер за неделю принял заявок по программе "Сельская ипотека" на общую сумму свыше 55 млрд рублей. Спрос на этот вид ипотеки оказался очень высоким, поэтому сейчас прием новых заявок на "Домклик" по программе приостановлен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сбер возобновит прием заявок в рамках программы на "Домклик" после выделения дополнительного лимита. Выдачи ипотечных кредитов по одобренным заявкам продолжаются.

Наиболее востребованной программа "Сельская ипотека" оказалась в Республике Башкортостан, где доля от поданных заявок составила 7,2%. Также в пятерке регионов-лидеров - Карачаево-Черкесской Республике (7%), Пермском (4,7%) и Ставропольском краях (4,7%), Астраханской области (4,6%).

Как сообщалось в четверг, максимальный размер льготного кредита по сельской ипотеке увеличен с 3 до 6 млн рублей.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности.