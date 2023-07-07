Минниханов считает, что повышение утильсбора повысит привлекательность РФ для партнеров

По мнению главы Татарстана, это позволит сохранить рабочие места на предприятиях и создать новые

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Повышение утилизационного сбора повысит инвестиционную привлекательность РФ для партнеров из дружественных стран и будет стимулировать их к локализации проектов в России. Такое мнение высказал глава Татарстана Рустам Минниханов в пятницу.

"Сегодня перед отраслью стоит задача перезапустить простаивающие площадки, увеличить объемы производства, как автомобилей, так и отечественных компонентов к ним. Важно к этому процессу подключить индустриальных партнеров. У нас налажены тесные контакты с рядом дружественных стран. И как раз принятое решение повысит инвестиционную привлекательность для них. Чтобы партнеры локализовали свои производства у нас в стране или участвовали в совместных проектах", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.

По его мнению, это позволит сохранить рабочие места на предприятиях и создать новые. Он подчеркнул важность того, что автомобили отечественного производства не подорожают от индексации утильсбора, так как на них продолжат распространяться программы стимулирования спроса.

"Вместе с глобальными промышленными задачами правительство учло прежде всего и интересы наших граждан. Утильсбор по льготному тарифу будет действовать и дальше", - сказал Минниханов.

Ранее пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что утилизационный сбор на легковушки, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в РФ для перепродажи в течение года, будет проиндексирован с 1 августа 2023 года. В среднем, как пояснили в Минпромторге, ставка утильсбора будет индексирована в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовые автомобили. На автобусы утильсбор вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы - в 8,7 раза.

При этом индексация не затронет физических лиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования, для них продолжит действовать льготный тариф - 3,4 тыс. рублей за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.