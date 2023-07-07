ФАС намерена издать "черную книгу" недобросовестных практик на финансовом рынке

Как отметили в пресс-службе ведомства, обзор таких практик будет подготовлен совместно с Банком России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФАС России намерена издать "черную книгу" недобросовестных практик на финансовом рынке. Об этом рассказал замглавы антимонопольного ведомства Андрей Кашеваров, выступая на Финансовом конгрессе Банка России.

"Мы предполагаем в текущем году провести мониторинг исполнения наших рекомендаций, и, соответственно, будем делать это на постоянной основе, равно как и фиксировать те действия кредитных организаций с точки зрения добросовестных практик и недобросовестных. Также мы предполагаем издать обзор этих недобросовестных практик, считается, что это будет черная книга, а не белая для участников рынка. И, соответственно, повторять эти действия, которые были уже совершены рядом участников рынка, наверное, не надо. Поскольку реакция будет предсказуемая и однозначная", - сказал он.

Также в пресс-службе ФАС отметили, что обзор недобросовестных практик будет подготовлен совместно с Банком России.

"ФАС России активно взаимодействует с Банком России для пресечения недобросовестных практик финансовых организаций. В настоящий момент готовится совместное письмо о порядке реализации страховых услуг, которое обеспечит заемщикам свободный выбор страховщиков и страховых продуктов. Впоследствии это поможет исключить антиконкурентные практики кредиторов, - говорится в сообщении ФАС. - Кроме того, антимонопольная служба совместно с Банком России готовит обзор недобросовестных практик на финансовом рынке, который обобщит применение антимонопольного законодательства и повысит уровень защиты потребителей финансовых услуг".

Также в ведомстве рассказали о проводимом мониторинге исполнения совместных с Банком России писем с рекомендациями. Под пристальным вниманием находятся случаи неполного раскрытия условий финансовых продуктов на официальных информационных ресурсах финансовых организаций. При выявлении признаков нарушения службой применяются меры антимонопольного реагирования, добавили в ФАС.