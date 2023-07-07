ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8% с 1 июля 2024 года

Также на 8% предлагают поднять тарифы на газ и с 1 июля 2025 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей (как для промышленности, так и для населения) на 8% с 1 июля 2024 года. Об этом говорится в проекте приказа службы.

На аналогичные 8% предлагается поднять тарифы на газ и с 1 июля 2025 года.

Предыдущее повышение тарифов произошло 1 декабря 2022 года. Тогда индексация оптовых цен составила 8,5%. Следующее повышение тарифов на газ предполагалось через 1,5 года - с 1 июля 2024 года (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ оно могло составить 7%).

Как поясняли тогда в ФАС, индексация не приведет к снижению спроса на газ, а повышение оптовых цен для граждан будет ниже инфляции. Отдельные категории потребителей могли получить льготные условия оплаты газа, а также субсидии на оплату коммунальных услуг вплоть до 50%, подчеркивали в Минэнерго РФ. Пересмотр тарифов позволял поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом, сформировать источник финансирования программы социальной газификации.