Bloomberg: Киев планирует национализировать бывший Альфа-Банк Украина

По информации издания, это может произойти в середине июля

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Украина планирует национализировать Sense Bank ("Сенс банк", бывший Альфа-банк Украина). Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Ранее Нацбанк Украины (НБУ) признал небезупречной репутацию двух компаний-акционеров Sense Bank - ABH Holdings S.A. и ABH Ukraine Limited - что должно было не позволить им распоряжаться акциями банка.

По информации Bloomberg, банк планируется национализировать в середине июля. ABH Holdings S. A. заявила, что будет оспаривать любую национализацию, в том числе в международных судах, чтобы защитить свои инвестиции и уменьшить убытки, сообщает агентство.

1 декабря 2022 года пресс-служба бывшего Альфа-банк Украина сообщила о завершении процедур, связанных с переименованием, и продолжении работы финансового учреждения под брендом Sense Bank. При этом отмечалось, что для клиентов и контрагентов остаются доступными все услуги без перевыпуска карт и переоформления документов. Отмечалось, что Sense Bank - один из системно важных банков Украины со 130 отделениями по всей стране. Он обслуживал более 3 млн физических и 55 тыс. юридических лиц. В банке на тот момент работали 4,5 тыс. сотрудников.

6 апреля 2022 года на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против российского Альфа-банка. НБУ тогда заявил, что санкции США не распространяются на Альфа-банк Украина. При этом регулятор отметил, что в отношении акционеров Альфа-банка Украина - граждан РФ "применил меры воздействия в виде запрета собственникам существенного участия в акционерном обществе использовать право голоса". Контроль над кредитным учреждением был передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров - граждан Украины, а граждане РФ подали заявления о выходе из состава совета директоров.