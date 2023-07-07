ЦБ в I полугодии реабилитировал 26 финансистов, внесенных в "черный список"

Согласно данным Центробанка, всего с начала работы комиссии по 1 июля туда поступило 1,279 тыс. жалоб

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Комиссия Банка России, которая занимается жалобами банкиров и руководителей финансовых организаций, внесенных в "черный список", за первое полугодие 2023 года рассмотрела 41 жалобу, из них удовлетворила 26, следует из материалов регулятора.

"В первом полугодии 2023 года в комиссию поступило 53 жалобы, рассмотрена 41 жалоба, из них 26 жалоб удовлетворены, в удовлетворении 15 жалоб отказано. При этом из поступивших в первом полугодии 2023 года преобладают жалобы, связанные с деятельностью некредитных финансовых организаций, - 45 жалоб (из них страховые организации - 5; микрофинансовые организации - 33; иные финансовые организации - 7). Остальные 8 - жалобы, связанные с деятельностью кредитных организаций", - говорится в материалах ЦБ.

Согласно данным ЦБ, всего с начала работы комиссии (с 28 января 2018 года) по 1 июля 2023 года в комиссию поступило 1,279 тыс. жалоб, рассмотрена 1,041 тыс. жалоба, из них по 427 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении, по 614 - об удовлетворении.

Комиссия Банка России рассматривает жалобы на решения о признании лиц, входивших в состав органов управления, иных должностных лиц и владельцев крупных пакетов акций (долей) финансовых организаций, не соответствующими требованиям законодательства к квалификации или деловой репутации.