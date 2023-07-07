Посол Турции заявил о работе Анкары с Москвой и Киевом для продления зерновой сделки

Ее действие истекает 17 июля

РИМ, 7 июля. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Анкара ведет работу с обеими сторонами - с Россией и Украиной - для того, чтобы зерновая сделка, действие которой истекает 17 июля, была продлена. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол Турции в Италии Омер Гюджюк.

"Мы работаем с обеими сторонами, посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, - сказал он. - [Данный вопрос] сейчас обсуждается".

Во время своего выступления на конференции в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме дипломат выразил мнение, что "прекращение инициативы нанесет ущерб интересам всех [сторон]". "Поэтому мы привержены продолжению инициативы, сделку необходимо сохранить", - сказал Гюджюк.

Турецкий посол также подчеркнул "важность реализации меморандума РФ и ООН для обеспечения продовольственной безопасности". "Как черноморская инициатива, так и меморандум РФ и ООН остаются спасательным кругом для глобальной продовольственной безопасности", - указал он.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений из украинских портов на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре 2022 года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. Он связан с гарантиями выполнения требований РФ, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.