В Белоруссии заявили о еженедельном обмене информацией с РФ о косвенных налогах

Как отметил министр по налогам и сборам республики Сергей Наливайко, к настоящему времени выполнены две из трех программ Союзного государства, касающихся соответствующей сферы

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Обмен информацией в интегрированной системе администрирования косвенных налогов Белоруссии и России производится еженедельно. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко.

"В начале марта этого года мы запустили эту систему в промышленную эксплуатацию. Первые обмены произошли, они показали полную работоспособность и эффективность. Обмен производится еженедельно, сверяется корректность данных. Хотелось бы отметить, что это не новация. Мы просто реализовали и оформили те договоренности, которые у нас и так существовали. Просто мы перевели их в автоматическую плоскость", - цитирует министра агентство БелТА.

Министр отметил, что добросовестных налогоплательщиков работа этой системы не коснется. "Система необходима для выявления подозрительных схем, которые приводят к несправедливому налогообложению. Добросовестные плательщики абсолютно не заметят этого. Что касается злоумышленников, то есть тех, кто пытается выстраивать схемы по минимизации платежей, они будут попадать в перечень подозрительных лиц и будут подвергаться особому контролю", - отметил Наливайко.

Руководитель белорусского налогового министерства также сообщил, что к настоящему времени выполнены две из трех программ Союзного государства, касающихся налоговой сферы. "Что касается союзных программ, содержащих налоговые вопросы, то степень их выполнения достаточно высокая. Из трех программ, которые лежат в зоне ответственности Министерства по налогам и сборам, две уже полностью выполнены. Одна сейчас на стадии исполнения, там осталось 3 позиции из 18, по которым еще не наступили сроки выполнения", - сказал министр.

Говоря о формировании Наднационального налогового комитета, Наливайко отметил, что в договоре Москвы и Минска об общих принципах налогообложения по косвенным налогам "прописан каркас этого комитета". "Он будет включать в себя 12 представителей - по шесть с каждой стороны. С нашей стороны это будут представители министерства финансов, министерства налогов и сборов и, возможно, других государственных органов. Заниматься этот комитет будет контролем договоренностей и программных решений, которые уже реализованы. В перспективе это будет наработка дальнейших шагов по реализации, но с самого начала будет проведена инвентаризация уже имеющихся договоренностей", - сказал министр.

Подписанный 3 октября 2022 года в Москве российско-белорусский договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, в числе которых налог на добавленную стоимость и акцизы, разработан для реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства двух стран и сотрудничеству в таможенной сфере. Документ направлен на устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле. Также договором предусматривается создание коллегиального органа - Наднационального налогового комитета, который займется координацией действий Москвы и Минска по реализации документа.