В Новосибирской области за полгода ввели в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья

В пресс-службе правительства региона сообщили, что параллельно со строительством создается социальная инфраструктура для жителей

НОВОСИБИРСК, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 1,5 млн кв. м жилья введено в эксплуатацию в Новосибирской области, что на 43% больше показателя прошлого года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В сфере жилищного строительства в регионе создан хороший задел, поэтому показатели ввода в эксплуатацию достаточно высокие - никогда в Новосибирской области не было таких объемов строительства, как за последние пять лет. По итогам 2022 года в регионе было введено 2,2 млн кв. м жилья, в этом году мы намерены не снижать этот показатель, предполагаемый объем ввода в 2023 году - 2,45 млн кв. м. Динамика первого полугодия - введенные 1,5 млн кв. м жилья - дают уверенность, что мы справимся с поставленной задачей", - приводятся в сообщении слова министра строительства региона Алексей Колмаков.

Отмечается, что за первые шесть месяцев этого года было введено в эксплуатацию жилья на 43% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом параллельно со строительством жилья создается и социальная инфраструктура для жителей.