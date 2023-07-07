Новак сообщил, что подвести магистральный газ в Бурятию планируют к 2030-2032 годам

В ходе совещания по энерго- и теплоснабжению региона особое внимание уделили газификации Северобайкальска

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. Подведение газовой магистральной инфраструктуры в Бурятию и обеспечение возможности газификации региона планируется к 2030-2032 годам, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"По газификации обсудили перспективы и план подведения магистральной инфраструктуры в Республику Бурятия. "Газпром" сегодня рассказал об этих планах, о подготовке дорожной карты. Ориентировочно к 2030-2032 году планируется подведение такой магистральной инфраструктуры и возможность газификации", - сказал он по итогам рабочей поездки в Бурятию.

В ходе совещания по энерго- и теплоснабжению региона особое внимание было уделено газификации города Северобайкальск. "Новак поручил Минэнерго внести в правительство дорожную карту мероприятий по газификации Северобайкальска с учетом планов строительства завода по производству СПГ в Усть-Куте, обеспечения транспортировки СПГ с завода в Северобайкальск автомобильным и железнодорожным транспортом, а также определения источников финансирования мероприятий по газификации комплекса теплоснабжения города", - говорится в сообщении правительства.

В настоящее время уже имеются конкретные предложения от компаний по газификации Северобайкальска, а дорожная карта необходимых мероприятий будет подготовлена до середины августа, сообщил Новак журналистам.

Также в ходе совещания был обсужден перевод Улан-Удэ с печного отопления на электроотопление. Сейчас вырабатываются конкретные механизмы, которые к концу года начнут реализовываться в полном объеме, сказал вице-премьер. Перспективное газопотребление Улан-Удэ оценивается в 1,48 млрд куб. м в год, отмечается в сообщении кабмина.

Также на совещании шла речь о ходе строительства ТЭЦ-2 в Улан-Удэ. "Строительство ТЭЦ-2 в Улан-Удэ позволит получить электрическую мощность в размере 230 МВт, увеличить тепловую мощность станции до 760 Гкал/ч, повысить уровень когенерации в регионе и улучшить экологическую обстановку. На новой ТЭЦ будет организована 1 тыс. рабочих мест", - приводятся слова Новака в сообщении правительства.

О газификации Бурятии и Забайкалья

Президент России Владимир Путин дал поручение "Газпрому" разработать дорожные карты по проведению газификации Бурятии и Забайкалья до 2032 года. Кроме того, президент поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Бурятии разработать при участии "Газпрома" дорожную карту газификации городского округа Северобайкальска до 2030 года, утвердить ее и обеспечить выполнение.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным в марте заявлял, что холдингу дано поручение осуществить газификацию Забайкалья и Бурятии до 1 января 2032 года, но она может быть проведена и быстрее - к 2029-2030 гг., если окончательное инвестиционное решение по проекту "Сила Сибири - 2" будет принято в 2023 году. Максимальные объемы потребления газа этими двумя регионами могут составить 3,5 млрд кубометров в год, отмечал Миллер.

Что касается газификации Северобайкальска, то глава "Газпрома" говорил, что экономически эффективной является его автономная газификация за счет сжиженного природного газа. "Газпром" также начинал работу по актуализации генеральной схемы газоснабжения города Тында в Амурской области, источником ее газоснабжения станет газопровод "Сила Сибири".