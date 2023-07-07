Кабмин внес в Думу законопроект о праве регионов давать инвествычет по налогу на прибыль

Право на его применение получат организации, реализующие инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить налогоплательщикам по решению субъекта РФ право на применение инвестиционного налогового вычета на капитальные расходы, осуществленные в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Право на применение вычета получат организации, реализующие инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики РФ, либо инвестпроекты, соответствующие критериям, устанавливаемым правительством РФ. Порядок заключения соглашения и его обязательные условия будут установлены кабмином. В состав вычета включаются только капитальные затраты (создание, приобретение, модернизация основных средств), осуществленные в рамках реализации инвестпроекта, но не более 25% от их общего объема.

Субъекты РФ не вправе ограничить объем капитальных затрат, включаемых в вычет, категории основных средств, к которым применяется вычет, возможность перенести неиспользованный остаток вычета на последующие периоды. Вычет применяется в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее 5 лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

Ставка налога на прибыль организаций для применяющих вычет компаний не может быть более 10% (расчетная ставка для определения предельного размера вычета). Организации, применяющие проектируемый вычет, не смогут применять вычет по иным основаниям. Также право на соответствующий вычет не получат организации, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Реализация законопроекта может привести к сокращению доходов бюджетов субъектов РФ, говорится в финансово-экономическом обосновании к документа. При этом привести конкретную оценку сокращения таких доходов, с точки зрения кабмина, "не представляется возможным, учитывая, что право на применение инвестиционного налогового вычета устанавливается субъектом Российской Федерации самостоятельно".