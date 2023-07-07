На Ставрополье инвесторы вложат 12 млрд рублей в создание санаториев и гостиниц

По данным краевого правительства, за первые пять месяцев 2023 года турпоток в регион составил около 3,8 млн человек

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Инвесторы вложат 12 млрд рублей в строительство санаториев, пансионатов и гостиниц в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье в 2023 году. Об этом сообщил журналистам в пятницу министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов.

"Порядка 15 инвестиционных проектов запланированы на 2023 год, это порядка 12 млрд рублей - около 2 тысяч мест размещения и порядка 1,5 тысячи новых рабочих мест в сфере туризма", - сказал он.

Как пояснили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, в числе крупных проектов в Кисловодске - реставрация корпуса одного из санаториев, строительство пансионата и двух санаториев. В Железноводске инвесторы завершат строительство пансионата и семейных апартаментов в санатории. В Ессентуках будет построен пятизвездочный гостиничный комплекс, а в Пятигорске в одном из санаториев введут в эксплуатацию два новых корпуса.

Толбатов отметил, что развитие курортной инфраструктуры позволяет наращивать туристический поток в регионе. "Мы видим в этом году увеличение туристического потока на порядка 20%. Большая часть - Кавказские Минеральные Воды. Но при этом увеличение потока идет и по Ставрополю", - сказал министр.

По данным краевого правительства, в 2022 году регион посетили около 8 млн туристов. За первые пять месяцев 2023 года турпоток в регион составил около 3,8 млн человек.