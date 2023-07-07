Под Псковом запустили завод по производству древесных прессованных блоков

Пресс-служба регионального правительства отметила, что общий объем инвестиций составил 3,4 млрд рублей

ПСКОВ, 7 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия второй, заключительной очереди лесоперерабатывающего завода компании "Оско-Инвест" состоялась в пятницу на территории Псковского района Псковской области. Предприятие будет выпускать древесные прессованные блоки, общий объем инвестиций составляет 3,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства в своем Telegram-канале.

"В деревне Знаменка Псковского района состоялось открытие второй очереди лесоперерабатывающего завода ООО "Оско-Инвест". Губернатор Михаил Ведерников принял участие в церемонии запуска. Губернатор отметил, что общий объем инвестиций составил 3,4 млрд рублей, создано порядка 350 рабочих мест", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в пятницу было запущено производство прессованных древесных блоков - паллет. Это вторая и последняя очередь инвестиционного проекта по строительству лесоперерабатывающего цикла. До этого в деревне Спасовщина было введено в эксплуатацию предприятие по производству сухих обрезных пиломатериалов.

"Проект признан приоритетным и получает поддержку от Министерства промышленности и торговли. Отдельные слова благодарности я хочу сказать учредителям и руководителям предприятия, потому что несмотря на все трудности, а их было очень и очень много, ни разу сроки не были нарушены. Желаю успехов и плодотворной работы", - цитирует пресс-служба слова Ведерникова.