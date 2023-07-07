ЕС запустил второй тендер по общим закупкам газа в объеме 15,9 млрд куб. м

Еврокомиссия ожидает, что до половины этого объема поставят в виде СПГ

БРЮССЕЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия объявила о запуске второго тендера по совместным закупкам газа странами ЕС и государствами - партнерами. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия пригласила в пятницу надежных международных поставщиков газа вносить предложения в рамках второго общего тендера ЕС на закупку СПГ. Тендер будет проходить с 7 июля по 10 июля. Он включает в общей сложности заявки на 15,92 млрд куб. м газа, выставленные 49 компаниями на период поставок с августа 2023 года по март 2025 года", - говорится в документе.

Еврокомиссия ожидает, что до половины этого объема будет поставлено в виде СПГ.