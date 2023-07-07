В Улан-Удэ ТЭЦ-2 после модернизации станет собственностью Республики Бурятия

Председатель совета директоров ПАО "ТГК-14" Константин Люльчев сообщил, что планируется построить четыре котла и две турбины, которых будет достаточно для реализации комплексного развития территорий

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. ТЭЦ-2 в городе Улан-Удэ после реализации проекта по модернизации станет собственностью Республики Бурятия. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель совета директоров ПАО "ТГК-14" Константин Люльчев.

"Мы с каждым разом продвигаемся дальше по этому проекту [модернизации ТЭЦ-2]. На сегодняшний день готовы основные условия концессионного соглашения, организационно-правовая форма, финансовая модель, условия реализации проекта. Важно, что результатом реализации концессионного проекта ТЭЦ-2 в своем модернизированном виде будет являться собственностью концедента, то есть Республики Бурятия, это важно", - сказал он после совещания, прошедшего в Улан-Удэ с участием вице-премьера России Александра Новака.

Люльчев отметил, что по проекту на ТЭЦ-2 планируется построить четыре котла и две турбины, которых будет достаточно для реализации комплексного развития территорий в Улан-Удэ, для реализации мастер-плана столицы Бурятии.

"На сегодня есть потребность в увеличении тепловой нагрузки для региона - для подключения нового жилья, для закрытия дефективных котельных, что немаловажно, также есть дефицит с точки зрения электрической мощности, - сказал Люльчев. - Площадка ТЭЦ-2 идеально подходит, так как это действующее предприятие, оно работает только в режиме котельной. Когда получится сделать и котельную, и энергетическое оборудование, это придаст импульс".

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял ТАСС, что город Улан-Удэ нуждается в увеличении мощностей тепло- и электрогенерации.

В настоящее время большую часть столицы Бурятии теплом снабжает ТЭЦ-1, не имеющая резерва тепловой мощности, износ ее основного оборудования составляет более 70%. ТЭЦ-2 начали проектировать и строить в 1980-х годах, в 1991 году был введен в эксплуатацию первый паровой котел, однако из-за развала СССР строительство не было завершено, станция функционирует в режиме котельной и обеспечивает 30% от общего централизованного теплоснабжения Улан-Удэ. В Улан-Удэ также есть более 100 малых котельных и порядка 2 тыс. объектов (станции техобслуживания, склады, гаражи и так далее), где работают малые котлы.

В декабре 2021 года на ТЭЦ-1 - станции, которая на протяжении более 85 лет обеспечивает тепловой энергией Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского района Улан-Удэ, произошел пожар. На несколько дней были ограничены теплоснабжение около 1 тыс. домов и подача горячей воды, местные власти ввели режим ЧС. Энергетики вынуждены были перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. Позже президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Бурятии проанализировать причины аварии и принять меры по недопущению таких ситуаций.

Тогда Цыденов заявил, что модернизация ТЭЦ-2 позволит обезопаситься от возможных аварийных ситуаций, от внешних отключений, позволит в случае внештатных ситуаций за счет объединения сетей поддерживать температуру для ликвидации аварийных последствий. Кроме того, наращивание мощностей теплогенерации необходимо для развития города: в Улан-Удэ активно развивается жилищное строительство, появляются новые микрорайоны и кварталы.