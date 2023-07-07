Премьер Малайзии на следующей неделе обсудит с Маском наращивание инвестиций

По словам Анвара Ибрагима, консультация состояться по просьбе бизнесмена

ТОКИО, 7 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим намерен на следующей неделе обсудить с владельцем производителя электромобилей Tesla Илоном Маском возможности инвестирования в экономику страны. Об этом в пятницу сообщило агентство BERNAMA.

"Илон Маск попросил меня проконсультироваться с ним на следующей неделе по вопросу его возможного обязательства увеличить инвестиции в Малайзию", - приводит агентство слова премьера.

В начале марта сообщалось, что Tesla начнет продажи своих электромобилей в Малайзии на фоне растущего спроса в Юго-Восточной Азии. В прошлом году бывший премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб предложил компании открыть сборочный завод в стране. Он призвал американские компании инвестировать в сферы цифровой экономики и зеленых технологий.