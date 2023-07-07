Беглов сообщил, что индексация утильсбора ускорит локализацию петербургского автопрома

При этом она не затронет физических лиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Индексация утилизационного сбора будет способствовать ускоренной локализации петербургского автопрома. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации Петербурга.

"Федеральные меры, направленные на поддержку развития автопрома, сегодня для нашего города очень важны. Благодаря конвейеру, запущенному на заводе "Лада Санкт-Петербург", автомобильная промышленность нашего города может стать одной из базовых отраслей и вернуть показатели доли в российском производстве автотранспорта, которая ранее составляла около 20%. Индексация утилизационного сбора - полезная мера для всех автопроизводителей нашей страны, имеющих высокий уровень локализации", - приводит пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

При этом индексация не затронет физических лиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования, для них продолжит действовать льготный тариф - 3,4 тыс. рублей за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше 3 лет.

В Санкт-Петербурге расположены производственные мощности трех автомобильных заводов - Toyota, Nissan и Hyundai.

17 июня компания "Автоваз" перезапустила производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в партнерстве с китайским производителем.

Ранее пресс-служба Минпромторга РФ сообщила, что утилизационный сбор на легковушки, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в РФ для перепродажи в течение года, будет проиндексирован с 1 августа 2023 года. В среднем, как пояснили в Минпромторге, ставка утильсбора будет индексирована в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза - на легкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза - на грузовые автомобили. На автобусы утильсбор вырастет в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы - в 8,7 раза.