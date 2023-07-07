В 10 июля новым главой компании станет Александр Редькин, занимавший пост заместителя генерального директора

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Максим Басов оставляет пост генерального директора угольной компании СУЭК 9 июля. Новым главой компании с 10 июля станет Александр Редькин, занимавший пост заместителя генерального директора, говорится в сообщении СУЭК.

"9 июля 2023 года Максим Басов оставляет пост генерального директора СУЭК, завершив этап перестройки компании под новые экономические условия", - сказано в сообщении.

Компания отмечает, что под руководством Басова были достигнуты рекордные финансовые результаты, обновлены стратегия и команда.

Экс-глава "Русагро" Басов руководил угольной компанией с апреля 2022 года.

Редькин, работаюший в СУЭК с 2005 года и занимавший пост заместителя генерального директора, вступает в должность решением совета директоров с 10 июля.

СУЭК - крупнейшая угольная компания РФ, существующая с 2001 года. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России.