Ингушетия получит субсидию в почти 544 млн рублей на медстрахование безработных

Также Минфину России поручили проконтролировать целевое использование субсидии, а Казначейству РФ - проверить расходование дотации

МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Федеральный центр выделит Ингушетии в текущем году около 544 млн рублей для обеспечения расходов по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование безработных жителей региона. Документ о выделении дотации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минфину России в 2023 году на предоставление бюджету Республики Ингушетия дотации <…> бюджетные ассигнования в размере 543,9 млн рублей из резервного фонда правительства РФ. Высшему исполнительному органу республики обеспечить использование дотации на финансовое обеспечение расходных обязательств по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Республики Ингушетия в 2023 году", - говорится в документе.

Также Минфину России поручено проконтролировать целевое использование субсидии, а Казначейству РФ - проверить расходование дотации.