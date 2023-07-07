Захарова: в ООН не справились с российской частью договоренностей по зерновой сделке

По словам официального представителя МИД РФ, как можно говорить о реализации сделки, если "киевский режим на глазах у всего мира взрывает аммиакопровод"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ООН провалила работу по реализации российской части зерновой сделки. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"У них [у ООН] есть четкое понимание, что они провалили свою работу по реализации пакетного соглашения, которое было предложено ими же, генеральным секретарем ООН. Они, к сожалению, по целому ряду причин, и зависящих от ооновцев, и не зависящих от ооновцев, с этой работой не справились", - сказала она.

По словам Захаровой, как можно говорить о реализации сделки, если "киевский режим на глазах у всего мира взрывает аммиакопровод". "Он делал это настолько демонстративно и нагло, потому что уверен, что не встретит ни одного слова, которое бы шло в осуждение или хотя бы в виде каких-то реплик в свой адрес", - указала дипломат. Она обратила внимание, что речь идет уже о террористическом акте, так как был подрыв гражданской инфраструктуры.