Авиаперевозчик сообщил, что рейсы будут выполняться дважды в день ежедневно

МИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" планирует с 31 июля увеличить количество рейсов в аэропорт Внуково. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"С 31 июля добавляем частоту в московский аэропорт Внуково. Теперь рейсы будут выполняться дважды в день ежедневно", - говорится в сообщении.

"Белавиа" открыла рейс по маршруту Минск - Москва с прилетом в аэропорт Внуково в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года полеты были прекращены в рамках оптимизации расписания. Рейсы во Внуково "Белавиа" возобновила 15 июля 2022 года. Помимо Внуково, на московском направлении белорусский авиаперевозчик осуществляет также рейсы в аэропорты Домодедово и Шереметьево.