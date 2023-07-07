Мишустин 10 июля выступит на "Иннопроме" в Екатеринбурге

У главы кабмина также запланирована встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в понедельник, 10 июля, посетит с рабочей поездкой Уральский федеральный округ (УрФО).

Как сообщает пресс-служба кабмина, в Екатеринбурге Мишустин вместе с коллегами из Белоруссии и Казахстана Романом Головченко и Алиханом Смаиловым поучаствует в главной стратегической сессии "Устойчивое производство. Стратегия обновления" международной промышленной выставки "Иннопром-2023".

Также в графике главы кабмина запланирована встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

В мероприятиях поездки примут участие вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук и министр здравоохранения Михаил Мурашко.