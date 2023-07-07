"Тинькофф" заявил, что BNPL-модели нужно отличное от потребкредитования регулирование

Директор монетизации данных "Тинькофф" Евгений Исупов отметил минимальное пересечение между клиентами, которые приходят за кредитами в банк

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Модель рассрочки BNPL (buy now pay later, "покупай сейчас, плати потом") - отличная от потребительского кредитования бизнес-модель, она требует иного регулирования. Такое мнение высказал директор монетизации данных "Тинькофф" Евгений Исупов в ходе Финансового конгресса Банка России.

"BNPL, как определяем его мы, не переживет регулирования по модели потребительского кредитования, должны быть правила по суммам штрафов и комиссий. Возможно, как кодекс поведения игроков. Не надо убивать бизнес-модель, надо развивать технологии", - сказал он.

Как добавил Исупов, "Тинькофф" отмечает минимальное пересечение между клиентами, которые приходят за кредитами в банк, и клиентами BNPL-сервиса "Долями", запущенного "Тинькофф" в 2021 году. "Мы наблюдаем, что этот продукт очень нравится пользователям, он понятный. Аудитория отличается поведенчески от банковской и более молодая. Это не те клиенты, которые идут в МФО. Зачастую BNPL рассматривают как особый вид транзакции и как способ организации собственных средств, а не как заемные средства", - подчеркнул он.

Ранее Банк России сообщал, что осенью планирует подготовить проект закона, который будет регулировать BNPL рынок.