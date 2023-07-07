"Тинькофф" заявил, что BNPL-сервисы требуют развития технологий идентификации клиентов

Директор монетизации данных "Тинькофф", развивающего BNPL сервис "Долями", Евгений Исупов сообщил, что сервисы оплаты долями находят отклик у клиентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Усовершенствование цифровых технологий идентификации клиентов при покупке товара в рассрочку BNPL (buy now pay later, "покупай сейчас, плати потом") поможет в развитии рынка оплаты частями. Об этом сообщил директор монетизации данных "Тинькофф", развивающего BNPL сервис "Долями", Евгений Исупов в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Так или иначе нужно проводить KYC (процесс идентификации клиента - прим. ТАСС) - хотя бы быть уверенным, кому ты даешь BNPL, и кто за ним стоит. Есть ли там живой паспорт? Нет ли этого паспорта, условно, в списке экстремистов и так далее? Мы, в принципе, готовы это делать, но не готовы технологии. Давайте говорить честно, у нас технологии, которые в финансах, немного запаздывают от технологий, которые используются в ретейле", - сказал он.

Как пояснил Исупов, нужно отцифровать многие операции, чтобы воплотить в реальность новые бизнес-модели рынка BNPL. "У нас в стране сегодня идентификация KYC привязана к бумажному паспорту и подписи шариковой ручкой", - отметил он.

По его мнению, сервисы оплаты долями находят отклик у клиентов, так как пользователей привлекает именно бесшовность пути при получении товара с оплатой частями.