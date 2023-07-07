Россия сократит поставки нефти в августе вдобавок к обязательствам снижения добычи

В Минэнерго сообщили, что страна намерена предпринять для этого все необходимые действия

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. РФ подтверждает сокращение поставок нефти на рынки на 500 тыс. баррелей в сутки в августе путем сокращения экспорта и намерена предпринять для этого все необходимые действия. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго РФ.

При этом сокращение поставок идет в дополнение к ранее принятым обязательствам по добровольному снижению добычи.

"Россия подтверждает, что сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с в августе путем сокращения экспорта. Это означает принятие всех необходимых мер для достижения этой цели в рамках добровольного сокращения. Это сокращение дополняет добровольное снижение, о котором РФ объявила ранее и которое продлено до конца декабря 2024 года", - сказали в министерстве.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал журналистам, что Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки нефти на рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.