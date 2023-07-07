АЭС "Пакш" в Венгрии присоединилась к проекту ЕС по поиску замены российскому топливу

Руководство станции считает, что это решение "повысит надежность снабжения топливом крупнейшего производителя электроэнергии в стране"

БУДАПЕШТ, 7 июля. /ТАСС/. Венгерская АЭС "Пакш" присоединилась к программе Евросоюза по поиску альтернативного топлива для российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), работающих на станциях в ЕС и на Украине. Как сообщило в пятницу руководство АЭС в Пакше, такое решение принято для того, чтобы повысить надежность снабжения станции ядерным топливом.

"Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом), созданное в 1957 году, объявило международный конкурс с целью поддержки альтернативного снабжения ядерным топливом АЭС, работающих на территории ЕС с реакторами ВВЭР. Европейская комиссия признала победителем тендера по проекту APIS - "Ускоренной программе надежного снабжения топливом реакторов ВВЭР" - американскую компанию Westinghouse в лице ее шведского дочернего предприятия. Венгрия наряду с Финляндией, Чешской Республикой и Словакией присоединилась к проекту в качестве покупателя топлива, а АОЗТ "Атомная электростанция компании MVM" - в качестве члена консорциума", - отмечается на странице АЭС "Пакш" в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Руководство станции считает, что это решение "повысит надежность снабжения топливом крупнейшего производителя электроэнергии в стране".

MVM - государственная энергетическая компания Венгрии, одно из дочерних предприятий которой управляет АЭС в Пакше. Станция, построенная советскими специалистами в 1980-е годы, работает на российском ядерном топливе. Раньше оно доставлялось в Венгрию по железной дороге через территорию Украины, но после начала вооруженного конфликта в этой стране стало поступать другим путем. Сначала оно перевозится на судне по Черному морю в болгарский порт Варна, а затем по железной дороге через Болгарию и Румынию в Венгрию.

Реакторы типа ВВЭР, разработанные советскими специалистами в 1950-е годы, являются наиболее распространенными в мире и работают, в частности, в странах Центральной и Восточной Европы. Поиск для них альтернативного топлива - взамен российского - ведется их владельцами с участием крупнейших западных компаний уже не первый год. Однако поиски идут с переменным успехом, их результаты неоднозначны. В последнее время эти усилия активизировались в связи с попытками ряда стран добиться от ЕС введения санкций против организаций и предприятий российской атомной отрасли.

Проект APIS и проект в Пакше

В 2023 году на фоне конфликта на Украине появился проект APIS. Как отмечается на его сайте, он направлен на "обеспечение безопасности поставок ядерного топлива для российских водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), работающих в ЕС и на Украине". Эту проблему авторы программы предлагают решать "путем диверсификации источников топлива". По их мнению, "проект укрепит европейские возможности по поставке ядерного топлива для реакторов конструкции ВВЭР-440". В связи с ситуацией на Украине и быстрым переходом с российского на западное топливо "необходимо ускорить работы, чтобы иметь возможность справиться с возникшей ситуацией", утверждают авторы проекта APIS, участником которого является украинская корпорация "Энергоатом".

АЭС "Пакш" обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. На станции, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно продолжается подготовка к строительству объектов второй очереди по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в 12,5 млрд евро и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй в начале 2030-х годов двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 000 мегаватт до 4 400 мегаватт.

В связи с этим правительство Венгрии придает большое значение осуществлению проекта и прилагает усилия для того, чтобы ему не помешали санкции, которые Евросоюз продолжает вводить против России из-за конфликта на Украине. Будапешту пока удается сдерживать попытки лидеров ЕС и ряда других стран распространить запреты на сотрудничество с Москвой на область ядерной энергетики.