СМИ: Нацбанк Украины предписал банкам активнее выявлять подсанкционных клиентов

По данным издания "Страна", регулятор также упрекнул банки в том, что они недостаточно строго проверяют клиентов и операции, которые могут иметь отношение к России

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) предписал банкам страны усилить финансовый мониторинг и активнее разыскивать лиц, против которых действуют санкции, чтобы арестовать их счета. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении внутреннее письмо НБУ.

В документе говорится, что украинские банки формально подходят к выполнению требований по финансовому мониторингу. В частности, финансистов упрекнули в том, что они недостаточно строго проверяют клиентов и операции, которые могут иметь отношение к России.

НБУ также подверг критике меры банков по выявлению клиентов, в отношении которых были введены санкции. От банков потребовали чаще и тщательнее проводить "независимую проверку". Издание отмечает, что на практике это означает, что банкиры должны чаще проверять списки своих клиентов и быстрее выявлять среди них физических лиц и организации, в отношении которых действуют санкции. В отношении этих клиентов будут применяться такие меры, как арест средств, блокировка и принудительное закрытие счетов.

НБУ подчеркивает, что банки должны следить за выполнением не только украинских санкций, но и ограничительных мер, которые вводят другие государства, межгосударственные объединения и международные организации. Регулятор обязал украинские банки в течение месяца отчитаться о выполнении предписанных мер перед своими наблюдательными советами.

"Для клиентов это не значит ничего хорошего. Людей и бизнес начнут еще чаще проверять, задавать больше вопросов по назначению их финансовых операций и происхождению средств. А значит, что по итогу будет еще больше арестов средств и принудительных закрытий счетов", - приводит "Страна" комментарий заместителя председателя правления одного из крупных банков, который попросил не называть его и финансовый институт, который он представляет.