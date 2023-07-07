Российский рынок акций закрылся ростом основных биржевых индексов

Курс доллара к концу дня снизился до 91,25 рубля, евро вырос до 100,35 рубля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил торги пятницы ростом основных биржевых индексов. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,46% - до 2 832,51 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,53%, до 976,08 пункта. Курс доллара к концу дня снизился на 1,13%, до 91,25 рубля, курс евро вырос на 0,35%, до 100,35 рубля.

"Российский рынок акций в конце недели торговался преимущественно в плюсе на фоне повышения нефтяных котировок и по-прежнему относительно слабого рубля. Сдерживал покупки фактор пятницы, особенно актуальный в периоды геополитической напряженности" - отметил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

При этом внешний фон немного улучшился по сравнению с предыдущими днями, отмечает эксперт. Обнародованный сегодня июньский отчет по рынку труда США показал, что число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в минувшем месяце выросло на 209 тыс., тогда как аналитики ожидали роста на 225 тыс., а уровень безработицы, как и ожидалось, сократился с майских 3,7% до 3,6%, добавил Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост продемонстрировали расписки "Эталона" (+7,18%), акции "Новатэка" (+1,73%) и акции НЛМК (+1,5%).

Среди лидеров снижения оказались акции ОГК-2 (-5,31%), акции страховой группы "Ренессанс" (-3,98%), акции "Сегежи" (-2,14%), а также обыкновенные акции НМТП (-2,14%).

Прогноз на 10 июля

Бахтин отметил, что котировки нефти, поддержанные добровольным сокращением добычи со стороны Саудовской Аравии и РФ, вероятнее всего, продолжат попытки продвинуться ближе к $80. "Из важной макростатистики и экономических публикаций понедельника выделим июньские данные по инфляции в КНР", - сказал он.

Что касается рубля, то эксперт полагает, что если рубль не сможет заметно укрепить свои позиции в ближайшие сессии, то дешевая нацвалюта останется почвой для умеренного роста отечественных акций.

Во Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в пределах 2 800 - 2 900 пунктов. Пара доллар/рубль может торговаться уже в обновленном диапазоне 90-92 рубля, евро/рубль - в интервале 99-101 рубль, пара юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рубля.

По оценкам "БКС мир инвестиций", 10 июля индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2 750 - 2 850 пунктов, прогнозный диапазон по паре доллар/рубль - 89,5-92,5 рубля.