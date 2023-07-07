Захарова заявила о приверженности России защите детей в условиях вооруженных конфликтов

Москва осуждает решение генсека ООН Антониу Гутерриша включить российские Вооруженные силы в перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Москва привержена защите детей в условиях вооруженных конфликтов, будет способствовать минимизации числа жертв среди гражданского населения в ходе СВО. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Российская Федерация заявляет о неизменной приверженности защите детей в условиях вооруженных конфликтов, - указала дипломат. - Продолжим предпринимать системные меры по минимизации жертв среди гражданского населения в ходе специальной военной операции".

Москва осуждает решение Гутерриша включить ВС России в перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине, отметила Захарова. Дипломат обратила внимание на состоявшиеся 5 июля открытые дебаты Совета Безопасности ООН по тематике защиты детей в условиях вооруженного конфликта, посвященные публикации ежегодного профильного доклада генсекретаря ООН за 2022 год.

"Решительно осуждаем предвзятое политическое решение Гутерриша о включении Вооруженных сил России в приложенный к докладу перечень сторон, ответственных за нарушения в отношении детей на Украине. Секретариат ООН пренебрег устоявшейся практикой тщательной проверки данных, что имеет особое значение на фоне лавины дезинформации, получаемой из различных прозападных ангажированных источников. Вызывает также недоумение отсутствие в списке нарушителей Вооруженных сил Украины, которым сами ооновцы приписывают значительное число убийств и калечения детей, нападений на школы и больницы", - отметила Захарова.