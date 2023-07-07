ЦБ не планирует вводить избыточное регулирование BNPL-рынка

Банк России намерен поддержать развитие рынка рассрочки такого типа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Банк России хочет поддержать развитие рынка рассрочки BNPL (buy now pay later, "покупай сейчас, плати потом") и не планирует вводить его чрезмерное регулирование. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута в ходе Финансового конгресса Банка России.

"Мы не хотим мешать развитию рынка. Вводить избыточное регулирование у нас нет никакого интереса, я сразу говорю. Мы не заинтересованы "зарегулировать" этот рынок и всех причесать под одну гребенку. Наоборот, мы стараемся найти такой подход, который будет учитывать специфику разных моделей и давать им пространство", - сказал он.

Мамута отметил, что ЦБ намерен и поддержать этот рынок, и снять потенциальный риск для потребителя. Как он сообщил журналистам в кулуарах форума, регулятор уже сегодня видит практики, когда в договоры зашиты большие комиссии, которые клиент не осознает. Также Мамута сообщил о существующих рисках неучтенной долговой нагрузки клиента при выдаче рассрочки.

"С профессиональными кредиторами ничего делать не надо, они уже все отрегулированы, а в отношении операторов BNPL-сервисов два вопроса: пороговую сумму сейчас пытаемся нормировать, чтобы она была приемлема для рынка, и требования к договору рассрочки, который должен включать в себя требования платности или бесплатности, требования к размеру переплаты - какие-то ограничения, и к размеру ответственности", - пояснил он журналистам.

Ранее ЦБ сообщал, что этой осенью регулятор планирует подготовить проект законам, который будет регулировать рынок BNPL.